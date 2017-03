[Le film de la semaine] Noces, de Stephan Streker

Comme dans une tragédie grecque, le drame est annoncé, et même anticipé, plusieurs fois dans le récit, renforçant l'idée d'un fatum, d'un malheur inéluctable. Librement inspiré de l'affaire Sadia Sheikh, le nouveau film de Stephan Streker (Michael Blanco, Le Monde nous appartient) élève le fait divers au rang d'allégorie, questionnant les fondements moraux du vivre ensemble à travers le destin contrarié de Zahira, jeune Belgo-Pakistanaise désireuse d'échapper au mariage arrangé par les siens. Se réclamant de l'influence d'un Asghar Farhadi (Une séparation), le réalisateur belge trouve la juste distance et densifie le propos de son cinéma, au service des enjeux, majeurs, de son histoire. Soit le récit d'un enfermement, que la mise en scène traduit parfaitement en plans fixes sans contrechamp ou rapprochés sur les visages, quelques lumineux travellings en extérieur suggérant en contrepoint l'idée d'une liberté à portée de la main et qui pourtant finit toujours par se dérober. Une réussite.