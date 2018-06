[Le film de la semaine] Manu d'Emmanuelle Bonmariage, oeuvre indispensable

Autant et même plus qu'un documentaire (très) réussi, Manu est un acte d'amour. Celui d'une fille pour son père cinéaste, une fille qui plonge dans la mémoire des films de Manu Bonmariage et qui le suit avec sa caméra jamais complaisante, d'un regard juste où l'affection ne devient jamais afféterie. Celui qui a tant filmé les autres est filmé lui-même, en images émouvantes dont le dialogue avec des archives intelligemment montées offre un grand moment de bonheur. De mélancolie aussi, car le temps n'a pas suspendu son vol et qu'il vole au souvenir de précieux moments vécus. Le portrait qui naît de ce puzzle cinématographique, et plus encore humain, rend justice à celui qui a donné au cinéma du réel une de ses plus fortes expressions. Manu est un film incarné, comme sont incarnés ceux de son protagoniste. Certaines oeuvres, très peu en fait, sont plus qu'utiles. Elles sont nécessaires. Indispensables même. Celle-ci en fait partie.

D'Emmanuelle Bonmariage. Avec Manu Bonmariage. 1h35. Sortie: 06/06. ****(*) >> Lire notre interview de Manu et Emmanuelle Bonmariage.