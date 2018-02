[Le film de la semaine] Lucky, un film aussi simple qu'admirable

Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il vit dans une petite bourgade perdue au milieu du désert. Sa routine quotidienne est précise: café, lait, cigarette, gymnastique, mots croisés et nouveau café au snack du coin, promenade, et plus tard Bloody Mary dans un bar et conversation avec de vieux amis. Lucky sait que les années passent, que la mort se rapproche, mais il possède une santé de fer. Puis un jour, devant le four à micro-ondes de sa cuisine, il tombe... Les adieux de Harry Dean Stanton (lire notre portrait), formidable comédien décédé en septembre dernier, prennent la forme d'un film aussi simple qu'admirable. On rit, on a le coeur serré. Le plan où Lucky dit "You smile" en évoquant la fin de toute chose est le plus beau tourné depuis longtemps.

De John Carroll Lynch. Avec Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston. 1h28. Sortie: 07/01. **** >> Lire aussi notre portrait de Harry Dean Stanton