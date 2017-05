[Le film de la semaine] Félicité, une expérience sensorielle intense

Elle chante tous les soirs, dans un bar de Kinshasa. Les hommes la dévorent des yeux, mais Félicité n'a rien d'une proie. Fière et libre, elle sait répondre aux coups du destin. Comme celui, terrible, qui survient quand son fils de quatorze ans est victime d'un accident de moto. Pour le sauver, il faut une opération qu'elle na pas les moyens de payer. Alors commence pour Félicité une course contre la montre, pour la vie, dans une ville folle et désarticulée mais où tout reste possible à celles et ceux qui savent aimer... Grand Prix du Jury au Festival de Berlin, le film d'Alain Gomis offre plus qu'un récit prenant, et qu'un admirable portrait de femme (avec une Véronique Beya Mputu extraordinaire). Félicité nous entraîne dans une expérience sensorielle intense, où la musique tient un rôle majeur (lire notre critique de la bande-son) et dont les accents poétiques, chevillés au réel qu'ils transcendent, vont au plus profond de notre humanité.

D'Alain Gomis. Avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia. 2h03. Sortie: 03/05. ****(*) >> Lire également notre interview d'Alain Gomis.