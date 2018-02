Le festival Millenium fête ses 9 ans et demi

Le 20 mars prochain s'ouvrira à Bozar la dixième édition du festival du film documentaire, avec la présentation du film The Poetess, retraçant l'aventure d'Hissa Hillal, poétesse saoudienne ayant critiqué l'extrémisme religieux et les fatwas devant plus de 70 millions de téléspectateurs, et devenue depuis un symbole de liberté.

"Le festival se situe au carrefour entre art et engagement citoyen, il génère la connaissance et l'acceptation de l'autre, l'empathie et la reconnaissance de la richesse qu'apporte la diversité. Longue vie au festival Millenium!", clamait l'ancien directeur de l'Office des Nations Unies à Bruxelles, Antonio Vigilante.

Cette année, le festival s'articulera autour d'un thème majeur qu'est l'information, avec entre autres le documentaire Hacking Justice racontant l'histoire du fondateur de WikiLeaks Julian Assange et son combat contre l'injustice. D'autres thèmes graviteront autour de celui-ci tels que la surveillance totale, les défis de l'environnement, l'avenir du travail et l'interaction des genres.

La directrice artistique du festival Zlatina Rousséva qualifie l'événement de festival artisanal sans paillettes, sans tapis rouge ni stars. Elle se réjouit de la popularité du festival, qui a dû composer une sélection avec plus de 1300 longs métrages venus de tous les continents. "Nous sommes un festival audacieux, nous n'avons pas arrêté de prendre des risques. Je pense qu'on va continuer à défendre le cinéma de qualité, mettre en valeurs des réalisateurs et créer des lieux de rencontre et d'échanges dont on a besoin dans ces ères d'information virtuelle. On ne va pas arrêter de défendre l'information de qualité, car c'est l'information de qualité qui fait la qualité de nos actions."

Au total, ce sont plus de 80 films qui seront proposés lors des dix jours du festival. Outre la compétition internationale, il y aura également un programme belge, mais aussi des compétitions "Travailleurs du monde", "Vision jeune" et des incontournables. Cette année, le jury sera présidé par le Français Jacques Bidou qui sera épaulé du Russe Boris Karadzhev, de la Roumaine Leontina Vatamanu, du Sud-Coréen Kim Dong-Won et de l'Italien Antonio Vigilante.

Les projections des documentaires durant les dix jours du festival auront lieu dans différentes salles bruxelloises: à Bozar, au cinéma Galeries, au cinéma Aventure, à l'Actor's Studio, au cinéma Palace et au Civa.

Festival International du film documentaire Millenium, du 20 au 30 mars, Bruxelles. Programme complet: www.festivalmillenium.org

Guillaume Scheunders