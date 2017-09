Le festival du film historique de Waterloo veut jouer dans la cour des grands

Le WAHFF aura lieu du 19 au 22 octobre dans les locaux des cinés Wellington, au centre de Waterloo, et proposera un panel de films pointus et grands publics pour séduire un maximum de cinéphiles. Soit huit films internationaux et huit documentaires qui participeront à la compétition, et le grand public pourra profiter sur place d'avant-premières, de galas, de films projetés hors compétition, d'un repas historique reconstitué ainsi que de séances pédagogiques pour les jeunes.

Le jury de la compétition officielle n'a pas encore été dévoilé. Les membres visionneront les huit films de la sélection officielle dont le film belge Insyriated de Philippe Van Leeuw, qui côtoiera des longs métrages français, italien, lituanien, canadien ou encore polonais. Le jury de la compétition documentaire, lui, sera présidé par Alain Gerlache. Hergé à l'ombre de Tintin d'Hugues Nancy figure parmi les huit documentaires en lice.

Côté avant-premières, les organisateurs annoncent Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, Borg & Mc Enroe de Janus Metz Pederson et Lumière, l'aventure commence de Thierry Frémaux. Des films d'Azerbaijan, d'Autriche, d'Italie ou encore des Pays-Bas seront projetés hors compétition. Pour le public scolaire, les séances pédagogiques à destination des élèves de secondaire seront organisées autour du film Le Ministre des poubelles de Quentin Noirfalisse, journaliste et réalisateur brièvement détenu la semaine dernière en République démocratique du Congo en raison d'activités incompatibles avec son statut d'étranger selon les autorités du pays.

Le samedi 21 octobre, le WAHFF proposera également la reconstitution du repas d'inauguration de l'Orient-Express dans un restaurant waterlootois.