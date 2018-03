Le documentaire belge Les Enfants du hasard remporte le Grand Prix du Festival 2 Valenciennes

Présidé par l'actrice Andréa Ferréol, le jury officiel était composé des réalisateurs Karim Dridi et Fabienne Godet et des comédiens Sagamore Stévenin et Nils Tavernier.

Les Enfants du Hasard (lire notre critique) suit le parcours scolaire d'élèves issus de l'immigration dans une école communale d'une ancienne cité minière à Cheratte (Liège). Il concourrait notamment face à Blue d'Alastair Fothergill et Keith Scholey (États-Unis), dont la narration est portée par Cécile de France, qui a lui remporté le Prix du public. Coby de Christian Sonderegger (France) est, lui, reparti avec le Prix de la critique, décerné par le jury presse.

Lors de la soirée de clôture de la compétition documentaires hier soir, le Festival 2 Valenciennes a rendu un vibrant hommage à Jean-Pierre Léaud, en présence également de Chantal Goya avec qui il avait tourné le film Masculin féminin en 1966. Une soirée animée par l'humoriste française Armelle.

Le Festival 2 Valenciennes se poursuit avec la Compétition Fictions dont les prix seront décernés samedi prochain.