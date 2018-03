Le cinéma Plaza Art à Mons rouvrira après rénovation

Alors qu'une centaine de clients du Plaza Art ont manifesté leur inquiétude quant à l'avenir du cinéma d'art et essai, le bourgmestre de Mons Elio Di Rupo a indiqué lors d'un point presse que l'établissement ne fermera pas ses portes définitivement. Le lieu a été fermé mercredi dernier sur ordre du bourgmestre après un rapport négatif des pompiers arrivé sur la table de M. Di Rupo il y a une semaine.

"Je n'ai jamais reçu un rapport aussi tranchant de la part des pompiers", a indiqué Di Rupo. "Le rapport est défavorable à la poursuite de toute activité à l'intérieur du cinéma. La seule décision était d'ordonner la fermeture immédiate."

Le bourgmestre de Mons a tenu à préciser que la situation du Plaza Art est temporaire. "Le Collège a décidé de rouvrir le cinéma. Mais des travaux de rénovation doivent être effectués. Un permis unique a d'ailleurs été accordé en août 2017. Il reste à trouver le financement du budget de rénovation estimé à 4,5 millions d'euros", explique-t-il.

Elio Di Rupo a précisé qu'un premier rapport des pompiers avait été rendu pour le Plaza Art en 2014. "Ce rapport était favorable à condition que des travaux de sécurisation soient effectués, ce qui fut le cas pour un budget de 80.000 euros. Mais ça n'a pas suffi et 'Mons Rénovation', filiale de la régie foncière créée en septembre 2012, a lancé un appel à projet plus large pour sécuriser le bâtiment. Le montant estimé pour sécuriser était de 2,5 millions d'euros. De là est venu le projet d'une rénovation complète pour un budget de 4,5 millions d'euros."

La Ville de Mons n'a pas les moyens de faire face au budget annoncé. Deux pistes sont évoquées: celle le droit de tirage auprès de l'intercommunale IDEA dans les réserves revenant aux communes suite à la vente du secteur câble (Ideatel) de l'intercommunale; l'autre piste est un appel au partenariat public-privé, un acteur privé s'étant déjà manifesté pour la reprise du cinéma.

"Dans le cas de la possibilité de bénéficier de notre droit tirage, nous attendons l'avis de la Région wallonne", a indiqué M. Di Rupo. Cette autorisation a été demandée en juin 2017. "La Ville de Mons est sous plan de gestion et toute démarche relative à la gestion financière doit être cautionnée par l'administration régionale. Nous sommes toujours dans l'attente de cet avis. Dans le cas d'un partenariat avec le privé, nous lancerions un appel public d'offre au privé, appel assorti à l'obligation de conserver sa vocation pédagogique et culturelle d'art et d'essai au Plaza. La préférence du Collège va à la première option."

Pour l'heure, des solutions d'hébergement temporaire des activités du cinéma sont recherchées. Les salles culturelles de Mons affichent complet. "Nous investiguons du côté de l'Auditorium Abel Dubois pour savoir quelles pourraient être les possibilités pour le transformer en salle de projection numérique."

Le Plaza sera donc fermé pendant de longs mois mais Elio Di Rupo évoque une possibilité de réouverture après les travaux qui devraient durer un an. Le vieux cinéma se décline sur quelque 5.000m², en six salles imbriquées les unes dans les autres, dont trois étaient encore exploitées. Quelque 60.000 spectateurs, dont un tiers d'élèves, fréquentent le Plaza Art à l'année.