Le cinéma en plein air ou comment savourer La La Land sous les étoiles

Dans un parc ou sur une place, la nuit tombe et le film commence. La séance a ceci d'original qu'elle ne se déroule pas entre quatre murs. Une toile sous les étoiles propose depuis mi-juin une tournée de cinéma en plein air gratuite jusque début septembre. En tout, 54 dates dans diverses communes de Bruxelles et de Wallonie. Ces projections ont notamment pour but de rendre la culture accessible à tous. Pas de salle de cinéma dans votre commune ou budget film épuisé pour le mois? Le cinéma en plein air peut alors constituer une alternative séduisante en cette saison.

L'asbl Cinéfilms a lancé le projet en 2007. Depuis, le succès est croissant, comme en témoigne Ivan Corbisier, directeur du Brussels Film Festival et organisateur de l'événement: "En tout, l'année passée, on a eu plus de 12.000 spectateurs pour moins de 50 séances. Cette année, on sera sûrement à 15.000 spectateurs." L'intérêt du public pousse même certaines communes à augmenter le nombre de séances pour l'édition suivante. Une attention particulière est portée à la qualité des projections, pour être "comme au cinéma": trois écrans différents, deux à trois systèmes de son, diffusion en Blu-Ray et en Full HD. Les retours des éditions précédentes sont positifs selon Ivan Corbisier: "Les gens sont bluffés par la qualité du son et ils viennent nous trouver en fin de séance pour dire que c'est extraordinaire".

D'autres toiles en plein air: Quai 10 à Charleroi: quatre projections les mardis dès 20h: Bombslinger (animation jeu vidéo, 8 août), La plage de Danny Boyle (15 août), Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen (22 août) et Un été en Louisiane de Robert Mulligan (29 août). Bruxelles les Bains, dans le cadre du festival L'Heure d'Été qui met Tokyo à l'honneur: des films liés à la ville japonaise ou qui y ont été tournés, jusqu'au 12 août, dont Le Cercle de Gore Verbinski (4 août), Le Voyage de Chihiro de Miyazaki (5 août) et Inception de Christopher Nolan (12 août). Parc du Château Cheneau à Braine-l'Alleud: Demain tout commence (25 août) dans le cadre de l'événement Cinéma sous les étoiles.

C'est à Woluwé-Saint-Lambert (Wolubilis) que l'événement marche le mieux, avec parfois 2.000 personnes lorsqu'une météo clémente rencontre un film fédérateur. Celui-ci est choisi en fonction du public habituel de Wolubilis: un film d'auteur à large public comme Nocturnal Animals (9 août), Folles de joie (16 août), Lion (23 août) et La La Land (30 août), tous à 22h. Une toile sous les étoiles s'organise également dans diverses communes de Wallonie, de Wavre en Brabant Wallon, jusqu'à Ans en province de Liège en passant par Soignies en Hainaut. La programmation familiale et grand public est recensée sur les sites web des différentes communes. Les succès La La Land, Lion, La Belle et la Bête ou encore Raid Dingue, en font partie: l'occasion de se rattraper ou de les revoir sur grand écran, plusieurs projections sont organisées jusqu'au 2 septembre.

Monica Baur