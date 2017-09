Le cinéma à moitié prix

Outre celle de se plonger dans l'ensemble des films à l'affiche -parmi lesquels les excellents 120 battements par minute, The Beguiled ou autre Un beau soleil intérieur-, il y a là l'occasion de découvrir une série de titres en avant-première. Et il y en a pour tous les goûts, avec notamment l'épatant Good Time, des frères Safdie, cavale électrique dans la nuit new-yorkaise en compagnie d'un Robert Pattinson halluciné; ou encore Laissez bronzer les cadavres, le nouvel objet graphique, sidérant, des cinéastes belges Hélène Cattet et Bruno Forzani qui adaptent Jean-Patrick Manchette et Jean-Pierre Bastid. Le tandem Toledano-Nakache (Intouchables) propose pour sa part Le Sens de la fête en compagnie de Jean-Paul Rouve et Jean-Pierre Bacri; Destin Daniel Cretton invite Brie Larson, Naomi Watts et Woody Harrelson dans The Glass Castle; Marc Webb s'inspire d'une chanson de Simon & Garfunkel pour signer The Only Living Boy in New York. Et l'on en passe, comme L'un dans l'autre, où Louise Bourgoin et Stéphane De Groodt se retrouvent dans le corps l'un de l'autre, American Assassin où Dylan O'Brien rejoint la cour des grands en compagnie de Michael Keaton; ou encore Alleen Eline, film du réalisateur flamand Hugo Van Laere dont Ozark Henry a composé la BO.

Du 24 au 27/09. www.filmdays.be