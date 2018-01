Le BRIFF, nouveau festival cinéma en plein coeur de la capitale

L'objectif est de faire de Bruxelles une capitale incontournable du cinéma et de l'inscrire sur la carte des événements culturels internationaux, expliquent les organisateurs, qui se sont forgé une réputation dans le milieu en fondant notamment le Brussels Short Film Festival et le Be Film Festival (dorénavant intégré au BRIFF).

Implanté en différents endroits de la capitale (Bozar, Flagey, UGC De Brouckère, Palace, Galeries, etc.), le festival proposera dans cette optique une programmation éclectique et intergénérationnelle. Soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commission communautaire française (COCOF) et la Ville de Bruxelles, il s'articulera autour de trois compétitions (belge, européenne et internationale).

En parallèle, le BRIFF proposera par ailleurs des projections en plein air au Mont des Arts et place De Brouckère, des rétrospectives en hommage à certains jurés des compétitions, une sélection de films-phares autour d'un invité d'honneur, un volet spécial jeune génération, des workshops, des rencontres, des master classes, de même qu'un marché du film et un forum de coproduction européenne.