La nouvelle Bande annonce de Blade Runner 2 est en ligne

Dans cette bande annonce on aperçoit un peu plus le monde dans lequel prend place ce nouveau Blade Runner. La suite du film culte de 1984 est en tout cas entre de bonnes mains puisque c'est Dennis Villeneuve (Sicario, Prisoners...) qui est au commande. On peut ajouter qu'en plus d'Harison Ford qui reprend le rôle de Rick Deckard, on retrouve Ryan Gosling, Jared Leto et Dave Bautista au casting.