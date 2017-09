La comédienne Gisèle Casadesus s'éteint à 103 ans

"La grande actrice Gisèle Casadesus, sociétaire honoraire de la Comédie-Française, entourée de l'amour de ses proches, s'est éteinte paisiblement ce 24 septembre en son domicile parisien." C'est ainsi que son fils, le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus, a annoncé sa mort à l'AFP.

Née le 14 juin 1914, l'actrice avait intégré très tôt la Comédie-Française, à l'âge de seulement 20 ans, en 1934. Dès 1939, elle devient la 400e sociétaire de l'institution culturelle française, après sa participation à la création d'Asmodée de François Mauriac. À l'occasion de ses cent ans, elle racontait à ce propos: "À l'époque, on appelait les sociétaires Mademoiselle. C'est une vieille coutume, ça date de la nuit des temps où les comédiennes ne pensaient même pas qu'elles pouvaient avoir un enfant."

Elle restera à la Comédie-Française jusqu'en 1962, en jouant notamment Rosine du Barbier de Séville de Beaumarchais.

Gisèle Casadesus commence en parallèle une carrière au cinéma. Elle croise alors Raimu (L'Homme au chapeau rond), Jean Gabin (Verdict) et André Dussollier (Aïe).

Elle revient de temps en temps au théâtre, comme pour À chacun sa vérité de Luigi Pirandello en 2003, qui lui vaudra un Molière d'honneur la même année. Elle décide ensuite de se consacrer au cinéma, et tourne notamment dans La Tête en friche de Jean Becker en 2010, aux côtés de Gérard Depardieu, à propos de qui elle déclare: "On a envie de le prendre dans les bras, c'est un gros nounours. Il a été tout à fait sympathique et charmant, on s'est très bien entendus."

Deux ouvrages de souvenirs avaient été publiés pour son centenaire, il y a trois ans: Cent ans, c'est passé si vite et Gisèle Casadesus, le jeu de l'amour et du théâtre.

Une famille artistique

L'actrice était mariée au comédien Lucien Probst, plus connu sous le nom de Lucien Pascal et également directeur de la scène de la Comédie-Française. Ensemble, ils ont eu quatre enfants, tous artistes: Jean-Claude Casadesus, chef d'orchestre, Martine Pascal, comédienne, Béatrice Casadesus, peintre et Dominique Probst, compositeur.

Elle disait dès l'enfance qu'elle "ferait du théâtre et aurait des enfants" et que "ça faisait beaucoup rire les grandes personnes, qui pensaient que c'était incompatible".

Elle a brillamment prouvé le contraire, en devenant l'une des comédiennes de théâtre et de cinéma les plus actives et respectées de sa génération.

Salammbô Marie