La bande-annonce de Tomb Raider ressemble à s'y méprendre au jeu vidéo

Il y a deux jours, alors qu'était dévoilée la première affiche du nouveau Tomb Raider, celle-ci était rapidement moquée pour son excès de photoshopage sur le cou d'Alicia Vikander (naturellement déjà très long, rappellera-t-on en passant). Soit. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur le film qui devrait, comme l'excellent reboot du jeu vidéo, sorti il y a quatre ans, remettre un peu d'humanité dans le personnage de Lara Croft, notamment grâce à une actrice à la plastique moins sulfureuse que celle d'Angelina Jolie, et à un scénario s'intéressant plus en profondeur à la personnalité de l'aventurière.

Le film est réalisé par Roar Uthaug (Cold Prey, The Wave), rassemble un joli casting (au côté d'Alicia Vikander, Dominic West, Kristin Scott-Thomas, Walton Goggins, Lu Ren...) et devrait, si l'on en croit la bande-annonce, ressembler comme deux gouttes d'eau au jeu vidéo: certaines scènes sont d'ailleurs rigoureusement identiques, plan par plan.

Voici le synopsis du film, dont la sortie dans les salles belges est prévue pour le 14 mars 2018: "Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition: elle se contente de sillonner en moto l'East End de Londres où son boulot de coursier lui permet à peine de payer son loyer. Et même si elle est inscrite à la fac, elle va rarement en cours. Fille d'un explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l'empire de son père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle se décide un jour, sur un coup de tête, à résoudre l'énigme de sa disparition.

Tournant le dos à sa vie londonienne, Lara met le cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois: la tombe légendaire d'une île mythique au large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux: armée de son seul courage, elle apprend à repousser ses propres limites et plonge alors dans l'inconnu. Les enjeux sont désormais considérables pour la jeune femme. Car si elle survit, elle pourra alors prétendre au titre de "Tomb Raider"."