La bande-annonce de IT enfin dévoilée (vidéo)

Le terme coulrophobie désigne une peur exagérée des clowns et si certaines personnes en souffrent, la cause est peut-être à chercher du côté de Pennywise, l'affreux protagoniste maquillé issu de l'imagination de Stephen King. En 1986, le maître de l'horreur littéraire publiait le roman It qui met en scène un groupe de 7 enfants poursuivis par une entité maléfique qui prend la forme de leurs pires cauchemars qui se révèlent bien souvent être liés aux clowns. Quatre ans plus tard, le réalisateur Tommy Lee Wallace porte ces aventures pour la première fois à l'écran dans une minisérie.

Plus de vingt ans après la première adaptation de l'oeuvre de Stephen King, la nouvelle version de It risque de donner des sueurs froides aux spectateurs qui oseront s'aventurer dans les salles obscures. Le film se dévoile en tout cas dans des premières images convaincantes, respectant l'ambiance du roman original tout en prenant soin de ne pas dévoiler entièrement le clown.

Réalisée par Andrés Muschietti, la première partie qui sortira le 20 septembre mettra entre autres en scène le jeune Finn Wolfhard, que l'on a pu voir dans la série Stranger Things, et Bill Skarsgard dans le rôle du clown Pennywise.