L'Amérique à Deauville

Darren Aronofsky, Laura Dern, Woody Harrelson, Jeff Goldblum, Robert Pattinson et Michelle Rodriguez seront ainsi tous de la partie. Soit la promesse de quelques tapis rouges joyeusement glamour en marge d'une compétition continuant de miser sur les promesses du jeune cinéma indépendant US. Parmi elles, on guettera tout particulièrement les projections de My Friend Dahmer de Marc Meyers, soit l'adaptation de la BD choc de Derf Backderf sur la jeunesse d'un tueur, du très intrigant A Ghost Story de David Lowery avec Casey Affleck, Rooney Mara et le chanteur Will Oldham, ou encore de Beach Rats d'Eliza Hittman, sous influence Robert Bresson/Claire Denis. Sans oublier la présentation de The Deuce, la nouvelle série du créateur de The Wire David Simon. À suivre au jour le jour sur www.focusvif.be...

43e Festival du Cinéma Américain de Deauville, du 01 au 10/09.