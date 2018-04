Joaquin Phoenix: "Gus Van Sant a véritablement contribué à me former comme acteur"

Si chacun s'accorde à saluer ses qualités de comédien, son génie même, qui habite le cinéma de James Gray comme celui de Paul Thomas Anderson, le Her de Spike Jonze ou le You Were Never Really Here de Lynne Ramsay, Joaquin Phoenix a aussi la réputation de ne se prêter au jeu de la promotion que de fort mauvaise grâce. Les anecdotes pullulent ainsi sur un acteur se refermant dans sa bulle monosyllabique au moment de l'interview, quand il ne quitte pas la table au bout d'une poignée de minutes à peine -sept pour Inherent Vice-, estimant avoir fait le tour de la question. On en passe et des meilleures, abordant dès lors le rendez-vous avec une certaine appréhension. L'aurait-on changé? Ou alors, comme le suggère un publiciste britannique l'ayant pratiqué en diverses occasions, Phoenix aurait-il accepté qu'il devait y mettre un peu du sien s'il voulait que le cinéma exigeant qu'il défend de film en film ait encore droit à une visibilité médiatique minimum? Toujours est-il que l'acteur que l'on rencontre au festival de Berlin se révèle charmant et affable, évoquant avec passion Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, le film qui, près de 25 ans après To Die For, consacre ses retrouvailles avec Gus Van Sant. Un biopic singulier où il campe une figure ne l'étant pas moins, à savoir John Callahan, cartoonist portlandais alcoolique et tétraplégique, un artiste à la vie chahutée et à l'humour assassin...

...