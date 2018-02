Jake Gyllenhaal et Ansel Elgort, frères dans le thriller Finest Kind

Après Stronger et Prisoners, Jake Gyllenhaal revient à Boston, et c'est encore pour un thriller, un genre qui lui va définitivement comme un gant. Dans Finest Kind, il jouera le rôle du frère d'Ansel Elgort, le héros de Divergente et Baby Driver, pourtant de 14 ans son cadet. Le scénario, écrit par Brian Helgeland, Oscar du meilleur scénario en 1998 pour L.A. Confidential, les confrontera à une organisation criminelle qui les attirera dans les bas-fonds de Boston.

Selon le site Deadline, l'actrice Zendaya, connue pour son rôle dans Spiderman: Homecoming et plus récemment The Greatest Showman, fera elle aussi partie du casting. Le film n'a à ce jour pas encore de date de sortie officielle.

Guillaume Scheunders