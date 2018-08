Isabelle Adjani va tourner son premier film dans l'Algérie natale de son père

"Pour la première fois, Isabelle va tourner en Algérie, dans un rôle d'Algérienne. (...) Ce sera un film de femmes, uniquement avec des femmes. Il questionnera le rapport au pays d'origine et au pays d'accueil, l'enracinement, l'intégration", a indiqué la réalisatrice, également ex-ministre française de la Francophonie.

Le tournage de Soeurs, qui doit débuter fin octobre pour 11 semaines, aura lieu entre Alger, Oran et Constantine, puis à Paris et dans le nord de la France, indique le journal, qui précise que le long-métrage racontera comment trois soeurs - interprétées par Isabelle Adjani, Rachida Brakni et Maïwenn - "se déchirent lorsque l'une d'elles (jouée par la star) décide de raconter au théâtre la vie de leur père mourant".

"Pour les Algériens, Isabelle représente la femme algérienne qui a réussi et qui a assumé ses origines. Elle leur appartient", estime la réalisatrice, elle-même d'origine algérienne, qui a déjà tourné avec elle un téléfilm.

Née d'un père d'origine kabyle, Isabelle Adjani avait débuté le tournage dans la capitale algérienne du film Parfums d'Alger de Rachid Benhadj en 2010, mais elle avait quitté le plateau au bout de quelques jours à la suite d'un désaccord avec le cinéaste, rappelle Le Parisien.

Si ce sera la première fois que l'actrice multiprimée jouera aux côtés de Rachida Brakni, elle a déjà partagé l'affiche avec Maïwenn, notamment dans L'Été meurtrier en 1983, où cette dernière jouait Isabelle Adjani enfant.