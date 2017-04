In Utero, la réalité virtuelle sur le film Alien: Covenant, est bientôt là

Le mois dernier, les fans de la franchise Alien ont pu se réjouir devant la bande-annonce d'Alien: Covenant, le petit dernier de la saga qui se faisait attendre depuis de nombreuses années. Pour les faire patienter en leur donnant quelques sueurs froides, la société de production 20th Century Fox a annoncé dans une courte vidéo publiée sur YouTube l'arrivée, le 26 avril, d'une expérience de réalité virtuelle basée sur l'univers du film.

Intitulé In Utero, le programme de VR promet des scènes des plus déplaisantes si l'on se base sur les premières images disponibles qui ne montrent qu'une créature en gestation et pour ceux qui connaissent la saga, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.

Ce n'est pas la première fois que Ridley Scott s'intéresse à la réalité virtuelle puisqu'il avait déjà décliné son dernier film The Martian, dans lequel Matt Damon joue un astronaute abandonné sur la planète Mars, en une expérience du même genre.