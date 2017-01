Golden Globes: La La Land rafle tout

Le jury a aussi été séduit par le film français Elle, Golden Globe du meilleur film étranger, et son actrice principale, Isabelle Huppert, sacrée meilleure actrice dramatique.

Moonlight, du directeur Barry Jenkins, relate l'histoire d'un jeune garçon noir homosexuel qui grandit avec une mère toxicomane en Floride. Le film était nommé dans six catégories, mais a été éclipsé par la comédie musicale La La Land qui a remporté les sept prix pour lesquel la production était nominée. En plus d'être sacré meilleure comédie musicale, La La Land a remporté les Golden Globes de la meilleure actrice de comédie (Emma Stone), du meilleur acteur de comédie (Ryan Gosling), du meilleur réalisateur et du meilleur scénario (Damien Chazelle), de la meilleure musique de film (Justin Hurwitz) et de la meilleure chanson.

Le Golden Globe du meilleur acteur dramatique a été décerné à Casey Affleck, personnage principal de Manchester by the Sea. L'acteur de 41 ans, frère de Ben Affleck, est récompensé pour son interprétation d'un homme torturé qui hérite de la garde de son neveu après la mort de son frère. Ce film sombre et poignant, réalisé par Kenneth Lonergan, a été unanimement salué et offre à Casey Affleck le rôle qu'il attendait pour être reconnu comme l'un des grands acteurs de sa génération, après avoir longtemps stagné en bas de l'échelle de la notoriété.

L'actrice française Isabelle Huppert a été sacrée meilleure actrice dramatique pour son rôle de femme violée qui cherche à démasquer son agresseur dans le film Elle. Ce film français, dirigé par le Néerlandais Paul Verhoeven, a remporté le Golden Globe du meilleur film étranger. "Merci", a adressé l'actrice aux votants, "de m'avoir fait gagner dans un film français dirigé par un réalisateur néerlandais, ici aux Etats-Unis."

Les prestigieuses récompenses sont décernées par quelque 90 journalistes de la Hollywood Foreign Press Association et sont considérées comme une orientation pour les Academy Awards décernés plus tard dans l'année.