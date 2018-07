"From Toilets to Stages", le documentaire dans les coulisses de Dour

From Toilets to Stages commence dans les champs. Avec un homme qui voit des chapiteaux et des entrées de parking dans l'herbe. Enchaînement avec une réunion surréaliste où la police explique avoir eu du mal à maîtriser certains spécimens nus comme des vers qui, même attachés, continuaient de sautiller tels des kangourous... Bienvenue dans les coulisses du festival de Dour. Cette ville éphémère de 50 000 habitants (trois fois la population locale) qui pousse chaque été le temps d'un long week-end dans les pâtures du Borinage. Avec le cameraman Dominique Henry, Vincent Philippart, l'ingé son entre autres de dEUS et de Rone, a, sur deux éditions (2016 et 2017), vécu l'envers du décor. Il a pratiqué ceux qui font cet événement musical protéiforme à l'atmosphère si particulière. Le tandem, discret (" je ne voulais pas de perchman et Dominique filme avec un appareil photo, ça a été, je pense, l'un des déclencheurs de la vérité dans les images et dans le propos"), a ainsi suivi Alex Stevens et Mathieu Fonsny, les deux programmateurs . " Alex est informaticien à la base et tu comprends très vite que c'est un programmateur féru d'informatique. Il étudie plein d...