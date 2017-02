"Fresh", les films à 100% de Rotten Tomatoes?

Internet comporte son lot de rankings des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Les internautes en ont créé un sur Wikipédia rassemblant les films auxquels le site Rotten Tomatoes a accordé la note maximale de 100%. Se basant sur les critiques émises, le site Web classe les fictions, documentaires et dessins animés des plus "frais" aux plus "pourris".

Contrairement aux classements de Télérama ou d'IMDb, Rotten Tomatoes ne fait pas l'impasse sur les origines du cinéma. Après Voyage dans la lune ou The Great Train Robbery, c'est le cinéma hollywoodien qui est célébré, avec cependant quelques incursions dans la production italienne, française et japonaise. Les Temps modernes, Citizen Kane, L'Ombre d'un doute...: comme dans de nombreuses autres listes, les grands classiques sont présents. C'est dans les années 1950 que la qualité du cinéma semble atteindre son apogée. Le nombre de films ayant obtenu la note maximale sur le site diminue ensuite dans les années 1960 et 1970 avant de se stabiliser. Cependant, derrière cette célébration du cinéma classique se cachent quelques surprises. Mad Max 2 partage ainsi l'affiche avec The Terminator pour le cinéma de science-fiction. La liste fait également la part belle au cinéma fantastique et d'animation, citant des films délicieusement désuets comme Les Sorcières ou Le Magicien d'Oz, ainsi que Kiki la petite sorcière de Miyazaki et les deux premiers Toy Story des studios Pixar.

En bref, comme le souligne le site A.V. Club, la qualité du cinéma contemporain ne parait pas particulièrement faiblir. Plus surprenant encore, les années 80 auraient données naissance à de nombreuses productions acclamées par la critique. Alors que l'époque est ordinairement condamnée pour ses excès, il est rafraichissant de voir les films de Wim Wenders et de Gus van Sant côtoyer The Terminator et A Room With A View.

Ces dernières années, un engouement certain se marque pour les documentaires et les films d'animation, avec un focus sur un cinéma engagé politiquement, socialement ou écologiquement. Quitte à éclipser une large part des longs métrages de fiction réalisés durant ces 10 dernières années, on aurait envie d'ajouter un peu de fantaisie à cette liste parfois très académique. Pour prolonger la veine fantastique et animée, on y inclurait le film féerique et oublié d'Albert Lamorisse, Le Ballon Rouge, le long métrage d'animation franco-belge Les Triplettes de Belleville, et Vice-Versa, chef d'oeuvre plus récent des studios Pixar. Le Nouvel Hollywood de Tarantino, de Scorsese et des frères Coen devrait également mériter une place plus large dans ce classement.

Une liste qui célèbre l'âge d'or hollywoodien, qui s'étend sur l'avènement du cinéma moderne et contemporain, mais qui procède à des choix contestables... Il faudra au lecteur de la patience pour démêler le "fresh" du "rotten".