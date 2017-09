En images: 70 ans d'accessoires de cinéma à vendre dès 10 euros

Des kilomètres d'étagères, où sont soigneusement rangés quelque 50.000 objets qui racontent en silence une certaine histoire du cinéma français. Des objets cultes, étranges ou banals qui ont eu droit à une place de choix dans telle ou telle scène de nombreux films tournés entre 1945 et 2017. Dans le vaste entrepôt de Locatema, les trésors se trouvent à la pelle, sans même avoir besoin de fouille. C'est qu'en plus de septante ans d'activité, la société initialement baptisée Etoffilm et fondée par deux soeurs passionnées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a accumulé une quantité incroyable d'objets déco divers et variés.

Aujourd'hui, elle doit mettre clé sous porte, expulsée de ses locaux pour cause de démolition (il y a deux ans, l'impressionnant stock avait déjà dû déménager à cause d'un projet de réaménagement urbain). Avec sa disparition, c'est une page de l'histoire du cinéma français qui se tourne.

Parmi les innombrables lots, on retrouve notamment la cuisine en formica jaune qui a servi de décors à Léon de Luc Besson, les lits d'Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert et du Grand pardon d'Alexandre Arcady, les salons de La Vérité si je mens de Thomas Gilou et de La Famille Bélier d'Éric Lartigau, la salle à manger de Le Cave se rebiffe de Gilles Grangier, les décors du Professionnel de Georges Lautner, ou encore l'herbier du fils parfait de Louis de Funès dans Les Grandes vacances de Jean Girault.

La vente aux enchères se déroulera du 27 au 30 septembre et avant cela, l'ensemble des objets sera exposé du 21 au 23 septembre à Aubervilliers, en Île-de-France (45 avenue Victor Hugo, bâtiment 215B). Les lots sont à voir sur le site de Million, qui organise la vente (mercredi 27 - jeudi 28 - vendredi 29 - samedi 30). Beaucoup d'enchères commencent à 10 euros: à bon entendeur...