Disney confirme un prochain spin-off Star Wars sur Obi-Wan Kenobi

La prochaine "Star Wars Story", nom donné aux spin-off de la célèbre saga cinématographique, sera consacrée au personnage d'Obi-Wan Kenobi, le chevalier jedi qui n'empêchera pas le passage du côté obscur d'Anakin Skywalker.

Stephen Daldry (Billy Elliott et The Hours) était pressenti l'année dernière pour être le réalisateur de ce nouvel épisode. Et il apparaît maintenant que le tournage pourrait bientôt commencer alors que Solo: A Star Wars Story, consacré au personnage de Han Solo, sort dans les cinémas belges le 23 mai. Le film a été présenté au festival de Cannes voici quelques jours.

Les premières prises seraient programmées au printemps 2019, révèle le site TMZ qui a pu consulter des notes de production. Mais pour le moment, aucun casting n'est annoncé. On sait simplement que le film s'attardera sur la vie d'ermite d'Obi-Wan Kenobi, gardant un oeil sur le jeune Luke Skywalker.

Le dernier à avoir incarné le sage jedi était l'acteur écossais Ewan McGregor dans la deuxième trilogie réalisée par George Lucas dont les films sont sortis entre 1999 et 2005. Dans le premier chapitre sorti en 1977, sir Alec Guinness interprétait alors un vieil Obi-Wan Kenobi.

La formule est connue maintenant. Depuis qu'ils ont racheté la franchise Star Wars, les studios Disney ont développé une stratégie de sorties de films, alternant les épisodes de la saga dont deux sont déjà sortis (les épisodes VII et VIII) et les spin-off. En 2016 débarquait sur les écrans Rogue One, premier film dérivé de la saga originelle.