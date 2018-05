DiCaprio et Spielberg en discussion pour une nouvelle collaboration

Ils ne s'étaient pas croisés sur un tournage depuis 16 ans avec Catch Me If You Can, pour lequel DiCaprio avait d'ailleurs remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique. Leonardo DiCaprio et Steven Spielberg devraient à nouveau travailler ensemble prochainement. Selon le magazine Deadline, ils seraient en train de mettre en place un biopic sur le général Grant, figure marquante de la guerre de sécession. Les droits du best-seller de David James Kelly, Grant, auraient été acquis par Appian Way et Lionsgate, qui ont déjà collaboré avec l'écrivain sur le nouveau film Robin Hood, dirigé par Otto Bathurst, qui sort le 28 novembre dans nos salles.

Si les droits du film ne sont plus un problème, il faudra toutefois composer avec les emplois du temps extrêmement chargés de ces deux monstres du cinéma. Après The Post et Ready Player One, Steven Spielberg a déjà deux longs métrages en file d'attente: le prochain volet d'Indiana Jones et un remake de West Side Story. Leonardo DiCaprio va quant à lui figurer sur le prochain film de Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood, où il partagera l'affiche avec Brad Pitt. Mais ce n'est pas tout puisque celui qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur en 2016 sera également producteur et acteur dans un biopic sur Leonard De Vinci, où il devrait incarner l'inventeur italien.

Les deux vont donc à nouveau s'attaquer à l'histoire américaine. Spielberg avait déjà exploré la guerre de Sécession avec son film Lincoln sur le président Abraham Lincoln. Il va cette fois-ci traiter d'un autre acteur mythique de cette guerre: le général Grant (qui deviendra plus tard président). Commandant des armées nordistes, il se rendit célèbre via ses nombreuses victoires, ce qui le conduit vers la présidence quelques années après l'assassinat de Lincoln. Il fut notamment connu pour sa vision progressiste de la société, se montrant bienveillant envers les Amérindiens, luttant contre le Ku Klux Klan et pour les droits civiques.

Guillaume Scheunders