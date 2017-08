Deux films belges dans la shortlist des European Film Awards

Deux films belges, Home de Fien Troch et Insyriated de Philippe Van Leeuw (doublement primé lors de la Berlinale), de même que trois coproductions, Brimstone de Martin Koolhoven, Layla M. de Mijke de Jong et Loveless de Andrey Zvyagintsev (Prix du Jury à Cannes), ont été retenus parmi les 51 longs métrages en lice pour les nominations aux European Film Awards (EFA) 2017, annonce l'European Film Academy (EFA) dans un communiqué. La 30e cérémonie se déroulera le 9 décembre à Berlin.

"Avec 31 pays européens représentés, cette liste illustre, une fois de plus, la grande diversité du cinéma européen", estime la EFA. Outre les films et coproductions belges, on note également la sélection de The Square de Ruben Östlund (Palme d'Or à Cannes), 120 battements par minute de Robin Campillo (Grand Prix du Jury et Prix FIPRESCI sur la croisette), The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos (Prix du scénario à Cannes) ou encore Happy End de Michael Haneke et La Lune de Jupiter de Kornel Mundruczo, tous deux en compétition à Cannes.

Dans les semaines à venir, les plus de 3.000 membres de l'EFA voteront pour les nominations dans les catégories Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Meilleure actrice et Meilleur scénariste européens. Celles-ci seront annoncées le 4 novembre lors du Festival du Film européen de Séville en Espagne. Un jury de sept membres décidera par ailleurs des lauréats dans les catégories Directeur photo, Monteur, Chef décorateur, Costumier, Maquillage/coiffure, Compositeur et Ingénieur du son.

La liste complète des films en lice sur le site de l'EFA.