Des dizaines de films d'animation japonais à découvrir d'urgence (et gratuitement)

De nos jours, les films d'animation japonais font fureur, que ce soit grâce à Hayao Miyazaki, l'auteur de Princesse Mononoké et du Voyage de Chihiro, les films de Satochi Kon ou encore ceux de Katsuhiro Otomo. Les Nippons ont atteint un tel degré de maîtrise que les studios hollywoodiens ne sont jamais très loin quand il s'agit de reprendre leurs idées, comme le confirme la récente adaptation de Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson dans le rôle principal.

Pour en arriver là, les nouveaux réalisateurs peuvent compter sur la riche histoire du cinéma d'animation japonais qui fête donc son premier siècle d'existence. Cette tradition est aujourd'hui mise à l'honneur par le centre cinématographique du musée d'art moderne de Tokyo qui a récemment mis en ligne 64 oeuvres qui ont permis au cinéma japonais d'acquérir ses lettres de noblesse.

Pour en saisir les moindres détails et s'émerveiller d'autre chose que les images, il faudra malheureusement soit comprendre le japonais, soit l'anglais, car tous les films sont en version originale et quand il y a besoin de sous-titres, ils sont dans la langue de Shakespeare. Pour en découvrir plus sur cette culture, il suffit de se perdre sur ce site Internet, presque exclusivement en japonais.

Interrogé par les journalistes du Hollywood Reporter, un des responsables du projet a déclaré que les films choisis l'avaient été car ils étaient tombés dans le domaine public et c'est grâce à cela que l'initiative a pu se concrétiser.