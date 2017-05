Décès de l'acteur Michael Parks (Kill Bill, Django Unchained...)

Parks était le meilleur acteur qu'il ait jamais connu, a écrit sur Instagram le réalisateur et scénariste Kevin Smith (46) qui a dirigé Parks dans Tusk (2014) et Red State (2011), deux films écrits pour Parks, qui y tenait le rôle principal.

Son premier rôle au cinéma remonte à 1966, dans The Bible de John Huston, où il interpétait Adam. Michael Parks est également apparu dans plusieurs séries télévisées telles que Then Came Bronson et The Equalizer, mais surtout dans la série culte de David Lynch, Twin Peaks, où il incarnait le revendeur de drogues Jean Renault.

Les réalisateurs Robert Rodriguez et Quentin Tarantino ont fait appel à lui dans From Dusk Till Dawn, Kill Bill, Grindhouse et Django Unchained. Plus récemment, en 2016, Michael Parks avait joué aux côtés de Mel Gibson dans le thriller Blood Father.