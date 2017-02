Décès de l'acteur américain Bill Paxton à l'âge de 61 ans

"C'est le coeur lourd que nous vous annonçons la mort de Bill Paxton suite à des complications après une opération", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "Epoux et père dévoué, Bill a commencé sa carrière à Hollywood en travaillant sur des films au département des arts avant une carrière illustre de quatre décennies en tant qu'acteur et réalisateur prolifique et apprécié", a-t-elle ajouté.

Bill Paxton a notamment joué dans les films Titanic, Twister et Apollo 13. Il avait fait récemment son retour dans la série télévisée "Training Day".