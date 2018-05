David Koepp, scénariste star

Son nom au générique d'un film annonce bien souvent un blockbuster, doublé d'un bon (voire très bon) film. David Koepp -prononcer "Kèp"- est sans nul doute le scénariste le plus demandé de ces 25 dernières années. Tout a commencé en 1993, quand Steven Spielberg lui confia l'adaptation du roman de Michael Crichton Jurassic Park. La liste des cartons qui suivirent va de Mission: Impossible (Brian De Palma, 1996) à Angel and Demons (Ron Howard, 2009), en passant par The Lost World: Jurassic Park (Spielberg encore, 1997), Spider-Man (Sam Raimi, 2002), War of the Worlds (Spielberg toujours, 2005), Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (Spielberg bien sûr, 2008). Et si certains de ses meilleurs scripts n'ont pas engendré des triomphes au box-office ( Panic Room pour David Fincher, Carlito's Way et Snake Eyes pour De Palma), Koepp n'en reste pas moins une référence absolue. Qui d'autre pourrait signer le scénario du prochain Indiana Jones, promis pour 2020?

