Danny Boyle aux commandes du prochain James Bond

Beaucoup de noms se sont succédé dans la liste des probables réalisateurs qui auraient l'honneur d'ajouter leur nom à la saga 007. Plusieurs candidats de choix étaient sur cette liste. Tout d'abord Christopher Nolan, qui a très vite démenti toutes les rumeurs disant qu'il serait le prochain réalisateur de James Bond, ensuite Denis Villeneuve, malheureusement empêché par sa future adaptation de Dune, et Yann Demange, qui était le candidat le plus probable jusqu'à l'apparition du nom de Danny Boyle.

Et c'est finalement l'anglais qui a été choisi par MGM pour réaliser le prochain film de l'espion le plus célèbre du cinéma. Et ce ne sera pas la première collaboration entre Boyle et Daniel Craig puisqu'on se souvient de la géniale séquence d'ouverture des Jeux olympiques de Londres, en 2012, accompagné de la reine d'Angleterre.

Danny Boyle aurait déjà commencé à écrire le scénario en compagnie de John Hodge, avec qui il a réalisé les films Trainspotting, T2 Trainspotting, Shallow Grave ou encore The Beach. Selon Metro US, il est en ce moment en train de travailler un script avec Richard Curtis et devrait commencer à tourner ce film dans six ou sept semaines.

Le film, qui devrait être la dernière apparition de Daniel Craig en tant que James Bond, sortira le 8 novembre 2019 aux États-Unis, mais n'a pas encore de date de sortie outre-Atlantique.

