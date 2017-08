Daniel Craig incarnera encore une fois James Bond

"Je veux m'en aller sur une bonne note et je suis impatient", a affirmé Daniel Craig.

L'acteur avait "toujours voulu revenir, mais (il avait) besoin d'une pause", avait-il confié précédemment au Hollywood Reporter. Une déclaration qui allait à l'encontre de ce qu'il avait laissé entendre en 2015, à l'issue du tournage du dernier opus des aventures de l'agent 007, Spectre. "Je préférerais me tailler les veines" que de rejouer James Bond, avait-il dit à l'époque.

"Ce n'aurait pas de sens de m'en excuser", a-t-il commenté mardi soir. "Cette remarque est venue deux jours après la fin du tournage. On m'a demandé si j'avais encore envie d'en faire un et j'ai dit clairement non."

Le nouveau James Bond est attendu pour novembre 2019. L'acteur britannique y interprétera l'agent secret le plus célèbre pour la cinquième fois, après Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) et Spectre (2015).