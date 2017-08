[Critique ciné] Wolf and Sheep, remarquable

Dans la montagne afghane, des enfants mènent paître quotidiennement les moutons du cheptel familial. Ces jeunes bergers discutent et se disputent, sur fond de séparation entre filles et garçons, de traditions pesantes aussi, même si l'air ambiant invite à l'envol... Réalisé par une jeune cinéaste qui a vécu un temps dans ces paysages sauvages, Wolf and Sheep témoigne avec force et âpreté. La critique sociale y est limpide, mais jamais soulignée. Remarquable!

De Shahrbanoo Sadat. Avec Sediqa Rasuli, Qodratollah Qadiri, Amina Musavi. 1h26. Sortie: 16/08. ***(*)