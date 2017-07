[Critique ciné] Una, un drame assez prenant

Un homme, un voisin, fut son premier amant. C'était il y a quinze ans et Una n'était alors qu'une très jeune fille. Une trop jeune fille, de treize ans seulement. L'homme a fait de la prison, puis il en est sorti. Et le chemin d'Una va recroiser le sien... Adapté d'une pièce de théâtre, le film en porte la trace, parfois un peu pesante. Mais de cette suite de confrontations verbales et physiques émerge un drame assez prenant sur un sujet tabou. Grâce à l'intense Rooney Mara, surtout.

De Benedict Andrews. Avec Rooney Mara, Ben Mendelsohn, Riz Ahmed. 1h34. Sortie: 12/07. ***