[Critique ciné] Un raccourci dans le temps, particulièrement indigeste

Aidée par trois fées -incarnées par Oprah Winfrey, Reese Witherspoon et Mindy Kaling-, une adolescente mal dans sa peau embarque avec son frère adoptif et un camarade de classe pour un voyage spatio-temporel à la recherche de son père, disparu quatre ans plus tôt dans l'espace-temps. Et d'y affronter une force maléfique, The It... Adaptée d'un roman de Madeleine L'Engle, la dernière production Disney adopte les contours d'un récit d'apprentissage doublé d'une fable humaniste. Le tout englué malheureusement dans un mélange de kitsch et de mièvrerie, et passé à la moulinette ethniquement et fémininement correcte par une Ava DuVernay que l'on avait connue nettement plus inspirée pour Selma. Particulièrement indigeste en dépit de l'abattage de la jeune Storm Reid, vue auparavant dans 12 Years a Slave.

D'Ava DuVernay. Avec Storm Reid, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey. 1 h 49. Sortie: 04/04. *(*)