[Critique ciné] The Road to Mandalay, de Midi Z

Sans papiers, elle semble prête à tout pour obtenir un visa de travail et échapper à sa condition, farouche détermination prétexte à quelques scènes naturalistes très réussies au coeur d'une usine textile. Aux thématiques de la solitude et de l'incommunicabilité qui travaillent le récit répondent la froideur clinique, quasi désincarnée, et la raideur d'une mise en scène privilégiant les plans longs et statiques où, le temps d'un improbable climax final, le surgissement violent du tragique fait figure d'aberration.

De Midi Z. Avec Kai Ko, Wu Ke-Xi, Wang Shin-Hong. 1h48. Sortie: 20/09. **(*)