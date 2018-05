[Critique ciné] The Guernsey Litterary Society, sympathique mais convenu

Au début de la Seconde Guerre mondiale, les troupes allemandes occupèrent les îles anglo-normandes dont Guernesey. Comment une poignée de locaux créa un club littéraire pour tromper l'ennemi, et quel drame se noua dans le petit cercle, une jeune écrivaine va le découvrir au lendemain de la guerre. En même temps qu'elle découvrira le grand amour... Rien de bien original dans le film sympathique on ne peut plus convenu de Mike Newell, adapté d'un roman épistolaire à succès. Mais le talent et le charisme de Lily James rayonnent dans les beaux paysages sauvages de Guernsey. Même s'ils ne font pas oublier l'insistance mise à préparer l'inévitable happy end.

De Mike Newell. Avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode. 2h03. Sortie: 30/05. ***