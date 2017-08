L'idée en valait bien d'autres, pourtant. Nous emmener, par la grâce de l'animation, dans les entrailles d'un smartphone et plus précisément dans l'univers des émojis. Mais l'aventure d'un jeune "Bof" en rupture de conformisme et menacé d'effacement n'inspire au film de Tony Leondis (Lilo & Stitch 2) qu'un spectacle peu excitant, gentillet mais manquant tout à la fois de brio et de personnalité.

De Tony Leondis. Avec les voix de T.J. Miller, Anna Faris. 1h26. Sortie: 09/08. **(*)