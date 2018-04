[Critique ciné] The Death of Stalin, satire hilarante

Le corps de Iossif Vissarionovitch Djougashvili, plus connu sous le pseudonyme redouté de Staline, git sur le sol, inerte. Autour de lui, c'est la panique. "Le camarade Staline va mal!", murmure-t-on. Qu'il puisse être mort semble invraisemblable aux proches, ministres et militaires qui accourent. Il l'est pourtant bel et bien, et la question de sa succession va rapidement se poser... The Death of Stalin est une satire hilarante, une farce grinçante et irrésistible sur la folie du pouvoir totalitaire, jouée par des comédiens idéalement choisis (dont Steve Buscemi en Khrouchtchev, Michael Palin en Molotov et Jeffrey Tambor -formidable- en Malenkov). Adapté par l'humoriste anglais Armando Iannucci de la bande dessinée de Robin et Nury, le film n'a pas du tout plu en Russie et dans quelques autres pays ex-soviétiques où il est interdit. Allez savoir pourquoi...

D'Armando Iannucci. Avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jason Isaacs. 1h47. Sortie: 18/04. ****

