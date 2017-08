Qu'il est lourd et insistant, ce thriller futuriste où Emma Watson touche le fond en employée d'une société de haute technologie proposant le réseau social le plus abouti jamais créé. Grosse surprise: la belle va découvrir que la firme (dirigée par Tom Hanks) menace la vie privée, l'éthique et la liberté. On comprend tout d'emblée, puis on bâille et on doit résister à l'envie de partager cet ennui... sur les réseaux sociaux.

De James Ponsoldt. Avec Emma Watson, Tom Hanks. 1h50. Sortie: 09/08. **