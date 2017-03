[Critique ciné] Telle mère, telle fille: fort inégal

Déjà qu'elle s'était incrustée chez sa fille Avril (Camille Cottin) et son compagnon, voilà que l'immature et divorcée Mado (Juliette Binoche) se retrouve enceinte en même temps qu'elle! De quoi causer une crise familiale et quelques situations comiques dont Noémie Saglio, coréalisatrice de l'affligeant Connasse princesse des coeurs, tire un parti fort inégal. On rit à quelques scènes bien barrées, mais on soupire aussi devant les lourdeurs d'un spectacle où Juliette Binoche s'offre une éternelle jeunesse sur le fil instable entre délire savoureux et caricature navrante.

De Noémie Saglio. Avec Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson. 1 h 34. Sortie: 29/03. **(*)