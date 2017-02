[Critique ciné] Swagger, utile et émouvant

Une cité des environs de Paris. Les lieux suent la pauvreté, l'exclusion, le ghetto. Ne vivent plus ici que des Noirs et des Arabes, plus quelques Portugais. Enfin, des Français, car ils le sont presque tous, les jeunes qu'Olivier Babinet interroge dans son beau et bon film. Des origines au racisme en passant par l'amour, l'école, l'avenir, les trafics qui prospèrent au pied des tours, Régis, Naïla, Nazario et les autres témoignent dans la lumière empathique d'une réalisation qui tourne le dos au misérabilisme en même temps que le propos fait mentir les clichés. Loin du cinéma sociologique, une oeuvre utile autant qu'émouvante.

D'OLIVIER BABINET. AVEC AÏSSATOU DIA, MARIYAMA DIALLO, ABOU FOFANA. 1H24. SORTIE: 08/02. ****