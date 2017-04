[Critique ciné] Sous le même toit, paresseux sinon poussif

Retour à la case départ, ou presque, pour Dominique Farrugia qui, vingt ans après Delphine 1 - Yvan 0, décide de relancer les personnages de son premier long métrage. Ils ont aujourd'hui les traits de Louise Bourgoin et Gilles Lellouche, et divorcent sous le regard médusé de leurs deux enfants. Circonstances aggravées par le fait que la situation financière de Monsieur ne lui permettant pas de déménager, les deux ex entament une colocation forcée. Un sujet voisin avait inspiré à Joachim Lafosse L'Economie du couple, mémorable huis clos sous haute tension. Farrugia s'en tient pour sa part à une comédie paresseuse sinon poussive, ne valant que par de trop rares coups d'éclat et l'abattage incontestable de Louise Bourgoin...

De Dominique Farrugia. Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet. 1h33. Sortie: 26/04. *(*)