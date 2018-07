[Critique ciné] Skyscraper, assez efficace

Dwayne Johnson sera-t-il un jour gouverneur? Il confirme en tout cas et avec éloquence sa position d'équivalent contemporain à l'Arnold Schwarzenegger des années 80 et 90. Porté comme lui par une notoriété extra-cinématographique, il alterne tout comme Schwarzie emplois comiques et -surtout- héroïques, où ses muscles et sa virilité triomphent de tous les obstacles. Il lui faudra, dans Skyscraper, sauver sa famille des flammes dévorant la plus grande tour du monde, tout en donnant tort à ceux qui le croient coupable d'avoir mis le feu, et en se rachetant d'une erreur ancienne. Du cousu main pour l'acteur (et coproducteur) d'un film à grand spectacle assez efficace.

Skyscraper. Film d'action/thriller De Rawson Marshall Thurber. Avec Dwayne Johnson. 1 h 49. Sortie: 11/07. ***