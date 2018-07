[Critique ciné] Sicario 2: Day of the Soldado, à oublier

Y avait-il lieu de donner une suite au Sicario de Denis Villeneuve? Poser la question, c'est déjà y répondre, et le film de Stefano Sollima ( Suburra) n'arrive pas à la cheville de l'original, qui aligne, au gré d'une mise en scène quelconque, des péripéties semblant sorties en droite ligne de la propagande trumpienne. Ainsi les cartels infiltrent-ils désormais, parmi d'autres trafics, des terroristes via la frontière mexicaine, les autorités américaines s'employant à y mettre bon ordre en déclenchant une guerre fratricide de l'autre côté du Rio Grande. L'on en passe, et de plus grosses encore, le scénario multipliant les invraisemblances tandis que la paire Brolin-Del Toro fait le job à sa façon, musclée, pour un résultat plus ennuyeux que spectaculaire en définitive. À oublier...

Thriller De Stefano Sollima. Avec Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner. 2 h 02. Sortie: 04/07. *