Éric Judor (ex-moitié du tandem comique Éric et Ramzy) trouve son meilleur rôle dans cette comédie où il incarne un quadragénaire immature se retrouvant de manière impromptue en charge de trois enfants entre abandon et placement en institution. Drôle et attachant, l'acteur joue juste dans un film on ne peut plus sympathique, qui se serait bien passé de la couche de pathos inutile ajoutée à son (beau) récit.

De Julien Guetta. Avec éric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan. 1h24. Sortie: 25/07. ***