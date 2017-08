[Critique ciné] Porto, de Gabe Klinger

Première fiction du cinéaste brésilien Gabe Klinger, Porto nous entraîne dans la cité lusitanienne sur les pas de Jake (Anton Yelchin) et Mati (Lucie Lucas), revisitant les souvenirs de leur brève et fugace rencontre en trois chapitres successifs. L'argument est ténu, le film serpente joliment au gré des supports et au rythme indolent des eaux du Douro, captant au passage quelque chose de l'éphémère amoureux. Une chronique sensible et sensuelle, trouvant dans les lumières et les ombres de la ville un cadre idoine...

CHRONIQUE De Gabe Klinger. Avec Anton Yelchin, Lucie Lucas. 1h16. Sortie: 02/08. ***(*)