[Critique ciné] Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, contrat rempli

Javier Bardem nous refait le coup de No Country for Old Men: son "méchant" dans le nouvel épisode de la saga des pirates les plus rentables de l'Histoire du cinéma fait un malheur! Ce capitaine fantôme, victime d'une malédiction et obsédé par sa vengeance envers Jack Sparrow, est aussi terrifiant que fascinant. Malgré certaines longueurs, le nouveau Pirates of the Caribbean offre plus globalement un spectacle riche en action et sensations fortes. Les réalisateurs norvégiens de Kon-Tiki ne posent aucune marque personnelle. Mais le blockbuster annoncé remplit son contrat d'abondance, et en beauté parfois.

De Joachim Ronning, Espen Sandberg. Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites. 2h08. Sortie: 24/05. ***(*)