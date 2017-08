Le jeune comédien s'intègre remarquablement dans un mystère médiéval où il parle gaélique et où il veille avec quelques moines sur une relique convoitée. Richard Armitage, l'intense Thorin de la trilogie The Hobbit, est aussi d'une aventure prenante, violente, philosophique, et tournée en partie... dans nos Ardennes belges!

De Brendan Muldowney. Avec Tom Holland, Stanley Weber, Richard Armitage. 1 h 36. Sortie: 02/08. ***(*)